Vijf vragen over het ‘vals spelen’ van Ferrari

Wat is er aan de hand rond Ferrari?

Na de zomerstop kantelde het krachtenveld in de Formule 1. Ineens was Ferrari oppermachtig, terwijl in de eerste twaalf races van het seizoen Mercedes de baas was, en een enkele keer Max Verstappen in zijn Red Bull. Kan gebeuren zou je denken, teams zijn continu aan het ontwikkelen en verbeteren. Maar de Italiaanse opmars werd met argusogen bekeken. Want de rode bolides gingen ineens niet een beetje harder, maar véél harder. In de paddock klonken afgelopen maanden veel stemmen die suggereerden dat Ferrari met de regels aan het spelen was.

Dat verhaal ging dit weekeinde in Austin naar een climax. Red Bull Racing vroeg de FIA om verduidelijking. Niet informeel in de wandelgangen, maar via een uitgebreid en officieel schriftelijk verzoek. Er moest nu eens duidelijkheid komen, vond het team.

Wat was de theorie? Ferrari voert op sommige momenten meer brandstof toe dan is toegestaan. Hoe dat precies in zijn werk zit is technisch en bovendien op meerdere manieren uit te leggen. Omdat de toevoer van benzine met intervallen wordt gemeten, zou Ferrari tussen die metingen door meer brandstof kunnen toedienen. Ook veel gehoord: een kabel die langs de meter loopt, verstoort die metingen bij het team. Hoe dan ook: van meer benzine gaat de motor logischerwijs harder.

De FIA kwam zaterdagochtend met een zogeheten ‘technical directive’, een verduidelijking en toevoeging van het reglement. Dat gebeurt tientallen keren per seizoen. Maar andere teams keken met bovengemiddelde belangstelling uit naar de kwalificatie en de race.

Ferrari was dit weekeinde beduidend langzamer. Is dat toeval?

Dat vinden veel mensen in de Formule 1 moeilijk te geloven. Juist op de snelle baan in Texas, met veel rechte stukken, greep Ferrari ineens naast pole position. In de race kwam Charles Leclerc er helemaal niet aan te pas, terwijl Sebastian Vettel al snel uitviel met technische problemen.

Op diverse (technische) motorsportwebsites verschenen analyses. De Ferrari ‘liep’ dit weekeinde inderdaad veel minder goed dan eerder dit seizoen. Sterker: waar de andere negen teams allemaal 1 tot 5 kilometer per uur harder gingen dan gemiddeld dit seizoen (want op een snel circuit), leverde Ferrari als enige snelheid in.

Dokter Helmut Marko, teamadviseur van Red Bull Racing, zei het klip en klaar: ,,We verloren op zaterdag nog drie tot vier tienden op de rechte stukken, ten opzichte van Ferrari. Vrijdag (voor de richtlijn van de FIA, red.) was dat nog het dubbele.”

Bekijk hier de samenvatting van de Grand Prix:

Is er sprake van vals spelen, zoals Max Verstappen suggereerde?

Zoals wel vaker was de Nederlander het scherpst in zijn commentaar. Zaterdag na de kwalificatie was hij nog voorzichtig, door alleen te stellen dat ‘meerdere teams’ bezig waren geweest met het bij de FIA onder de aandacht brengen van hun twijfels over Ferrari. Gisteren na de race zei Verstappen over het niet meedoen van de Italiaanse renstal: ‘Dat krijg je als je stopt met vals spelen’. En: ‘We moeten ze in de gaten blijven houden’.

Vals spelen heeft als duidelijke voorwaarde dat er regels worden overtreden. Volgens de FIA heeft Ferrari dat niet gedaan. Er is ook geen sanctie uitgesproken.

Wat zegt Ferrari zelf over?

Verstappens uitspraak, in het Nederlands voor de camera van Ziggo Sport, werd snel vertaald en ging als een lopend vuurtje rond. Het is nogal wat om een concurrent van vuil spel te betichten. Ferrari was not amused, grote baas Mattia Binotto noemde de uitspraak slecht voor de sport en Leclerc zei dat Verstappen geen idee heeft waarover hij het had.

Volgens Ferrari had de verminderde snelheid in Amerika een andere reden. Het team zou wat dingen aan het testen zijn geweest, met het oog op volgend seizoen.

Interessant zijn daarom ook de nog resterende twee races van dit jaar, in Sao Paulo en Abu Dhabi. Was het een eenmalige misser van Ferrari of is hun geheime trucje inderdaad afgenomen?

Dit soort rellen is in de Formule 1 toch van alle tijden?

Absoluut. Gluren bij de buren is één van de belangrijkste spelletjes in de sport. Wat doet dat team anders dan wij? Kunnen we dat kopiëren? Is het wel legaal? Hele Wikipedia-pagina’s zijn volgeschreven over ‘cheating’-kwesties uit het verleden. De Formule 1 blijft een technische wedloop tussen teams, die met honderden knappe koppen voortdurend op zoek zijn naar slimmigheden en mazen in de wet. De FIA hobbelt daar vaak een beetje achteraan en komt pas met regelwijzigingen als er te veel ruimte is voor interpretatie en andere teams klagen.



De impact van deze kwestie is bovendien gering, omdat Ferrari geen rol speelde bij het gevecht om de wereldtitel. Afgelopen maanden werd bovendien lang niet overal gewonnen, omdat er op andere fronten nog altijd veel mis ging.