Vijf vragen over het ‘valsspelen’ van Ferrari

Wat is er aan de hand rond Ferrari?

Na de zomerstop kantelde het krachtenveld in de Formule 1. Ineens was Ferrari oppermachtig, terwijl in de eerste twaalf races van het seizoen Mercedes de baas was, en een enkele keer Max Verstappen in zijn Red Bull. Kan gebeuren zou je denken, teams zijn continu aan het ontwikkelen en verbeteren. Maar de Italiaanse opmars werd met argusogen bekeken. Want de rode bolides gingen ineens niet een beetje harder, maar véél harder. In de paddock klonken afgelopen maanden veel stemmen die suggereerden dat Ferrari met de regels aan het spelen was.