Vijftigste editie tennistoernooi Rotterdam: Daniil Medvedev doet voor vijfde keer mee

,,We zijn trots dat we de nummer 1 van de wereld hebben weten vast te leggen. Zeker voor onze jubileumeditie willen we hem heel graag weer in Rotterdam begroeten. Het is mooi dat wij er in geslaagd zijn, net voordat hij zijn titel gaat verdedigen in New York”, zei toernooidirecteur Richard Krajicek over de vijftigste editie.