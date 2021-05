Villarreal houdt stand tegen Arsenal en plaatst zich voor finale tegen Manchester United

Nadat Manchester City en Chelsea zich deze week al plaatsten voor de Champions League-finale, was er ook een grote kans op een Engelse finale in de Europa League. Manchester United won vorige week de heenwedstrijd op Old Trafford al met 6-2, waarmee er in Stadio Olimpico in Rome geen spanning meer was. AS Roma won nog wel met 3-2, maar de twee goals van Edinson Cavani zorgden ervoor dat de Romeinse droom in duigen viel. Rick Karsdorp en Donny van de Beek deden de hele wedstrijd mee.



Villarreal won vorige week de heenwedstrijd in Spanje met 2-1. De nummer zes van La Liga hield vanavond knap stand in het Emirates Stadium in Londen. Arsenal had genoeg aan een 1-0 overwinning om te zorgen voor een Engelse finale, maar de nummer negen van de Premier League slaagde er niet in om te scoren. Mikel Arteta zag zijn aanvoerder Pierre-Emerick Aubameyang twee keer de paal raken, maar een goal bleef uit. In de eerste helft schoot hij tegen de paal met een volley, halverwege de tweede helft raakte hij de paal opnieuw met een kopbal.