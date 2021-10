Vincent Hoppezak stunt op WK baanwielrennen met brons

Leeuwinnen terug naar de oertijd: Parsons verkwan­selt erfenis Wiegman

21 oktober Het moet een unicum zijn in de Nederlandse voetbalhistorie. De vrouwen van Oranje vlogen gisteren zonder bondscoach naar Cyprus voor een WK-kwalificatiewedstrijd. Mark Parsons, nog even parttime-coach van de Leeuwinnen, slaagde er simpelweg niet in om op tijd te zijn om aan zijn verplichtingen te voldoen.