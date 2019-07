Vincent Janssen kiest voor Mexicaans avontuur bij Monterrey

Monterrey, bijnaam Rayados (‘de gestreepten’), is een club die in het schitterende BBVA Bancomer Stadium de laatste jaren is uitgegroeid tot een serieuze topclub in Mexico. Tot een vijfde landstitel heeft dat nog niet geleid, maar Monterrey toont zich steeds ambitieuzer en won afgelopen seizoen zelfs de CONCACAF Champions League. Daarmee mag Monterrey zich een jaar lang de beste club van Midden- en Noord-Amerika noemen. Eerder won Monterrey die prestigieuze prijs al drie keer op rij in 2011, 2012 en 2013. De club uit het noordoosten van Mexico werd eerder al kampioen van Mexico in 1986, 2003, 2009 en 2010 en won in 1992 en 2017 de Mexicaanse beker.



Janssen speelt aan het eind van dit jaar in Qatar met zijn nieuwe club om het WK voor clubs, waar hij mogelijk Liverpool zal treffen. Janssen wordt de enige Europese speler in de selectie van Monterrey, die naast Mexicanen ook bestaat vijf Argentijnen, drie Colombianen, een Paraguyaan en een Uruguyaan.



De Mexicaanse competitie (Liga MX) ging afgelopen weekend al van start. Monterrey verloor in de eerste speelronde met 4-2 van Club América in het beroemde Estadio Azteca in Mexico-Stad.