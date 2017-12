Vincent Kompany heeft master te pakken

Kompany behaalt master naast het veld

Op het veld is het de laatste jaren vaak tobben met Vincent Kompany. Maar de Belgische verdediger van Manchester City heeft de tijd dat hij door blessures niet aan voetballen toekwam in ieder geval nuttig besteed. Vrijdag bevestigde de Manchester Business School (MBS) dat Kompany deze maand is afgestudeerd als master in de Business administration. ,,Onderwijs is altijd belangrijk geweest in mijn leven. Mijn moeder gaf me dat als kind al voortdurend mee. Dit diploma voelt dan ook als een eerbetoon aan haar'', zegt Kompany op de website van de MBS. ,,Ik vond het altijd al belangrijk te begrijpen wat mijn boekhouder me vertelde en dat ik een eigen businessplan kon ontwerpen. Ik ben altijd al een ondernemer in hart en nieren geweest en zakendoen interesseert me. Het is mijn doel om zo lang mogelijk te blijven voetballen, maar in de toekomst wil ik de combinatie van deze academische opleiding en mijn ervaring als profvoetballer graag gebruiken."