Vincent van der Voort klopt 'briljante mafklapper' eenvoudig op WK en krijgt dikke knuffel

Maf deed hij wel. Zo poseerde hij na zijn walk on met een toegeworpen kerstmuts, waarna hij tijdens de partij ook vrolijk meezong met de aanmoedigingen voor zijn tegenstander, Van der Voort. De Nederlander was onverstoorbaar en liet zich niet afleiden. Van der Voort jaagde zowel de eerste als de tweede set er in een noodvaart doorheen, waarna hij Menzies gedesillusioneerd op het podium achterliet. Terwijl Van der Voort al van het podium ging, bleef Menzies lange tijd met zijn handen voor zijn ogen staan alsof hij elk moment in huilen zou kunnen uitbarsten.

Menzies leek te druk met de randzaken terwijl Van der Voort volledig gefocust op zijn doel afstevende. De derde ronde kwam geen moment in gevaar voor de 47-jarige darter uit Purmerend, die in de derde set één keer gebroken werd, maar net zo makkelijk weer terug wist te breken. Erg druk leek Menzies zich overigens niet te maken om de nederlaag. Hij gaf Van der Voort een dikke knuffel en liet hem niet meer los.



In de derde ronde is Humphries dus de tegenstander van Van der Voort. Cool Hand Luke is de nummer vijf van de Order of Merit en is een van de mannen in vorm dit jaar. In de tweede ronde won hij in de partij voor Van der Voort wel enigszins moeizaam, met 3-2 van Florian Hempel.