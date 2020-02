Virgil en Frenkie naar de Veste: wat houdt FC Twente daar aan over?

ENSCHEDE - Het binnenhalen van een interland is vooral goed voor het imago van de club en de stad. FC Twente wordt niet meteen rijk van de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Griekenland, die op 28 mei in De Grolsch Veste als voorbereiding op het EK wordt afgewerkt.

Virgil van Dijk, Mattijs de Ligt, Frenkie de Jong en Georginio Wijnaldum zijn maar een paar keer per jaar op de Nederlandse velden te zien. De sterren van Oranje zijn doorgaans alleen nog maar te bezichtigen in de grote theaters van Europa. Des te mooier is het dat ze op 28 mei in Enschede gaan spelen. Grote kans dus dat De Grolsch Veste op die dag uitverkocht zal zijn.

Lees ook Nederlands elftal speelt interland in Enschede Lees meer

Ticketverkoop naar KNVB

Dat wil niet zeggen dat voor FC Twente het grote geld binnenkomt, want de opbrengst van van de tickets gaat naar de KNVB . Daarnaast zijn de reguliere wedstrijdkosten voor FC Twente. Dat laatste wordt gecompenseerd door de bond, die een huursom aan de club betaalt. Dat bedrag staat ongeveer gelijk aan de wedstrijdkosten.



De winst voor FC Twente zit in de catering, die volledig in handen is van de organiserende club. Maar het moet wel heel raar lopen wil de club aan de interland meer overhouden dan aan een reguliere wedstrijd in de competitie. FC Twente-supporters staan namelijk bekend als goede ‘innemers’. Nergens in Nederland wordt bij een wedstrijd zoveel bier gedronken als in De Grolsch Veste. Oranje trekt vaak ‘een ander soort publiek’. Meer dagjesmensen uit het hele land, meer sponsoren en meer kinderen.



Wesley en Yolanthe

Overigens speelde het Nederlands elftal al één keer eerder in De Grolsch Veste en dat was in 2009 toen Japan met 3-0 werd verslagen. Maar die wedstrijd staat vooral bekend vanwege de blessure die Wesley Sneijder opliep een kwartier voor tijd.

Sneijder, één van de grote vedetten van Oranje in die dagen, werd per brancard van het veld gedragen, waarna zijn vrouw Yolanthe zich bezorgd in de ziekenwagen meldde. Die beelden gingen de hele wereld over. Uiteindelijk viel de blessure reuze mee. Sneijder bleek ‘slechts’ zijn enkelbanden te hebben verrekt.

Enquete Poll Virgil en Frenkie naar de Veste voor oefeninterland Tof! Daar wil ik bij zijn

Mij niet gezien, oefeninterlands zijn vaak doodsaai

Mooie kans voor regio Twente om Oranje uit te zwaaien richting EK Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing. Virgil en Frenkie naar de Veste voor oefeninterland Tof! Daar wil ik bij zijn (38%)

Mij niet gezien, oefeninterlands zijn vaak doodsaai (21%)

Mooie kans voor regio Twente om Oranje uit te zwaaien richting EK (41%)