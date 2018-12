Virgil van Dijk genomineerd voor CL-elftal van 2018

Van Dijk speelde op 26 mei van dit jaar de finale van de Champions League tegen Real Madrid. Liverpool verloor met 3-1. Ook dit seizoen is Van Dijk actief in het belangrijkste Europese clubtoernooi. De Reds moeten morgenavond winnen van Napoli om zich te plaatsen voor de knock-outfase. De verkiezing van de UEFA is een publieksstemming. Je kunt je stem uitbrengen op de site van de Europese voetbalbond.