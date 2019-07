Virgil van Dijk op cover van voetbalgame FIFA20

Fotoserie Sneeuw, hagel en modder: dit is waarom de etappe werd stilgelegd

18:18 De negentiende etappe in de Tour de France is stilgelegd. De organisatie van de Tour zag geen andere optie nadat een deel van het parcours totaal was ondergelopen na hevige hagel en sneeuw en zelfs een modderstroom. Bekijk hieronder foto’s en bewegende beelden.