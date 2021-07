Viro Criterium Cup Twente terug op de wielerkalender

Na een jaar van afwezigheid keert de VIRO Criterium Cup Twente in september weer terug. Met vier wielerrondes, die in twee weken tijd worden verreden.

De Ronde van Goor is op zondag 12 september de openingswedstrijd. Een week later is de beurt aan de Jan van Schoot Wielerronde van Oldenzaal, op 19 september. Op zaterdag 25 september volgt de Ronde van Enschede, waarna de Ronde van de Vijver in Hengelo een dag later de afsluiter is. In alle koersen komen de elite/beloften mannen en amateurs mannen aan de start, in Goor en Enschede ook de vrouwen.

Vraag naar koersen

De organisaties van de verschillende koersen en ook die van de VIRO Criterium Cup Twente kijken ernaar uit om de wedstrijden weer te organiseren. Dat er vraag is naar koersen blijkt ook wel uit de voorlopige deelnemerslijsten. Al snel na het openzetten van de inschrijving, zagen enkele organisaties dat hun wedstrijd al vol zat. Net als in voorgaande edities zullen in alle criteriums via tussensprints en de wedstrijduitslag punten te verdienen zijn voor het klassement. In Enschede zal de eindwinnares van de vrouwen gehuldigd worden, in Hengelo de winnaars bij de mannen.

Prijzenschema gelijk

Het aantal wedstrijden binnen de VIRO Criterium Cup Twente blijft voor 2021 beperkt tot vier. Het prijzenschema is echter gelijk gebleven aan die van de vorige editie, waar toen zeven wedstrijden deel van uitmaakten. Op die manier wil VIRO de criteriums en de renners ook graag stimuleren en belonen. In 2022 hoopt de organisatie vervolgens ook weer op een volledig programma, waarbij de hoop en verwachting is dat ook de wielerrondes van Rijssen, Markelo, Nijverdal en Borne weer terugkeren op de kalender en binnen het klassement.