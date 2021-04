Viscaal sleept contract in de wacht bij Formule 2-team Trident

Voorzitter Duitse voetbal­bond door het stof na naziverge­lij­king

27 april De voorzitter van de Duitse voetbalbond Fritz Keller is flink door het stof gegaan nadat hij volgens berichten in Bild en Der Spiegel vice-voorzitter Rainer Koch had vergeleken met de beruchte nazi Roland Freisler, de voorzitter van de Volksrechtbank in het Derde Rijk. De Duitse voetbalbond bevestigt dat Keller zijn excuses heeft aangeboden, maar ging niet verder in op de details.