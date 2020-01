Visser prolongeert EK-titel op 3000 meter met indrukwekkende tijd

Carlijn Achtereekte deed een moedige aanval op de leidende tijd van Visser, maar ging in de laatste twee ronden kapot. De olympisch kampioene op dit onderdeel finishte in 4.02,19, goed voor de vijfde plek. Irene Schouten eindigde met een tijd van 4.04,48 op de zevende plaats.

Visser, olympisch kampioene op de 5000 meter, was al in de derde rit aan de beurt. De 23-jarige stayer van Team TalentNED zat vroeg in het schema, omdat ze dit seizoen in de wereldbeker op de lange afstanden nogal teleurstelde. Met de vijfde en de negende plaats op de 3000 meter en de vierde plek op de 5000 meter bleef Visser onder haar normale niveau. Ze liet meer dan eens weten dat ze last had van de prestatiedruk als olympisch, Europees en Nederlands kampioene.