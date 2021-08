Vitesse bereikt hoofdtoernooi Conference League ten koste van Anderlecht

Vitesse heeft zich gekwalificeerd voor de groepsfase van de Conference League. De Arnhemse club boekte in de Gelredome een mooie overwinning op de Belgische topclub Anderlecht: 2-1. Met twee doelpunten was linksback Maximilian Wittek de grote man.

Trainer Thomas Letsch voerde één wijziging door ten opzichte van het duel in Brussel (3-3). Loïs Openda keerde terug in de basis. De Belgische huurling van Club Brugge was tijdens de heenwedstrijd nog geschorst na zijn rode kaart tegen Dundalk FC. Oussama Darfalou begon daarom op de bank. Bij Anderlecht, gecoacht door voormalig topvoetballer Vincent Kompany, ontbrak Hannes Delcroix. In zijn plaats speelde Taylor Harwood-Bellis.

De Arnhemmers vlogen uit de startblokken. Al na vier minuten knalde Wittek raak. De Duitse linksback nam samen met Eli Dasa de hoekschop kort en haalde uit, via het been van Joshua Zirkzee ging de bal achter doelman Hendrik Van Crombrugge: 1-0. Vitesse kreeg daarna nog een aantal schietkansen via Wittek en Sondre Tronstad. Anderlecht werd nauwelijks gevaarlijk.

Het begin van de tweede helft was een kopie van de eerste. Opnieuw was het na vier minuten raak. Weer was Wittek de doelpuntenmaker. Na een mooie aanval van Vitesse behield Dasa had overzicht en bediende de vrijstaande Duitser, die heel fraai uithaalde: 2-0.

Daarmee zat Vitesse al snel na rust op rozen. De thuisploeg liet Anderlecht het spel maken en loerde op de counter. De Belgen slaagden er in de tachtigste minuut in om de wedstrijd toch nog spannend te maken. Na een schot op de paal kon Lior Refaelov de aansluitingstreffer maken. De Israëliër was vorige week nog de schlemiel door in de blessuretijd van de wedstrijd een strafschop te missen.

Tot een echt slotoffensief van Anderlecht kwam het alleen niet. Vitesse hield, zoals in het grootste gedeelte van de wedstrijd, vrij makkelijk stand tegen de Brusselse ploeg. Door de overwinning gaat Vitesse morgen de koker in voor de loting van de groepsfase. Het eerste duel in de poule is op donderdag 16 september.

