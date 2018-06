Vitesse gaat voor back van Hull City, Golla weg bij NEC

Vitesse heeft oogje op Engelse linksback Clark

Vitesse, Nottingham Forest en Sheffield Wednesday dingen naar de gunsten van Max Clark (22) van Hull City. Volgens de Hull Daily Mail weigert de linksback zijn aflopende contract te verlengen. Clark, kind van de club en geboren in Hull, kan ook als middenvelder uit de voeten. Dat Vitesse bij Clark uitkomt is geen verrassing. De kersverse trainer in Arnhem, Leonid Sloetski, was tot eind vorig jaar nog trainer van Hull City, een club die uitkomt in de Championship.

Golla terug naar Polen

Wojciech Golla voetbalt komend seizoen weer in zijn vaderland. De 26-jarige Poolse verdediger verkast transfervrij van NEC naar Śląsk Wrocław. Hij heeft bij de club die sinds 2008 weer uitkomt in de Ekstraklasa een tweejarig contract getekend. Golla was de afgelopen drie seizoenen een vaste waarde bij NEC. Alleen in zijn debuutjaar in De Goffert (seizoen 2015/16) kwam hij tot minder dan dertig duels voor NEC (29). Met de Nijmeegse club degradeerde hij in 2017 naar de eerste divisie. Voordat Golla naar NEC kwam, speelde hij in Polen bij Pogoń Szczecin en Lech Poznan.