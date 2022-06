Vitesse heeft Haïtiaanse back in het vizier, Sparta haalt Arsenal-verdediger Rekik

Promotiedu­el loopt volledig uit de hand: spelers en supporters met elkaar op de vuist

Liefst 119 minuten lang bevochten de Witkampers en VV Doetinchem elkaar op neutraal terrein in Eefde voor een plek in de tweede klasse. De spannende wedstrijd kreeg een ontluisterend einde, met een staking in de laatste minuten en een knokpartij tot besluit.

20 juni