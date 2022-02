Vitesse in Arnhem in de achtervolging tegen Rapid Wien

Markelose springrui­ter Willem Greve enige Tukker in The Dutch Masters

MARKELO - Willem Greve is de enige Twentse springruiter die volgende maand meedoet aan het prestigieuze indoorconcours The Dutch Masters. De Markeloër strijdt in de Brabanthallen in Den Bosch mee de zege in de Rolex Grand Prix.

23 februari