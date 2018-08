Vitesse in eventuele volgende ronde tegen FC Basel

Basel, waar ex-Vitessenaar Ricky van Wolfswinkel onder contract staat, ging voor de tweede keer onderuit tegen PAOK Saloniki: 0-3. Vorige week wonnen de Grieken in eigen huis met 2-1 in de tweede kwalificatieronde van de Champions League. De verliezer van het tweeluik moet instromen in de derde voorronde van de Europa League.

Basel stuntte vorig seizoen nog in de Champions League. In de poule met Manchester United, CSKA Moskou en Benfica werd de club tweede. Manchester City was vervolgens te sterk in de achtste finales. In de Zwitserse competitie werd het team tweede.