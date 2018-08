Vitesse met fitte groep naar Zwitserland

Jochem Kamphuis leidt eerste competitie­du­el FC Twente

12:20 ENSCHEDE - De eerste wedstrijd van FC Twente in de Keuken Kampioen Divisie moet in goede banen worden geleid door Jochem Kamphuis. De arbiter is door de KNVB aangesteld voor de openingswedstrijd tegen Sparta Rotterdam.