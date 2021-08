Vitesse overleeft knotsgekke slotfase tegen Anderlecht en houdt zicht op Conference League

Vitesse heeft donderdagavond na een doldwaze slotfase gelijkgespeeld tegen Anderlecht. De Arnhemmers leken op weg naar een mooie zege in de eerste wedstrijd van de play-offs van de Conference League, maar door een late goal en een gemiste strafschop in de blessuretijd van de wedstrijd werd het 3-3.

Trainer Thomas Letsch voerde twee wijzigingen door in het elftal. De van een blessure herstelde Eli Dasa speelde als rechterverdediger in plaats van Million Manhoef, die vanwege fysieke klachten afwezig was. Spits Oussama Darfalou was opnieuw de vervanger van de geschorste Loïs Openda.



Anderlecht begon stormachtig in het Lotto Park. Al na tien minuten keek Vitesse tegen een achterstand aan. Francis Amuzu klopte Maximillian Wittek in de lucht, schoot tegen doelman Markus Schubert, waarna Benito Raman het simpel af kon maken: 0-1.

In de 31ste minuut kwamen de Arnhemmers op schitterende wijze op gelijke hoogte. Nadat het schot van Yann Gboho werd gekeerd door doelman Hendrik van Crombrugge haalde Dasa in één keer uit. De dropkick van de Israëliër vloog in de kruising: 1-1. Lang kon Vitesse daar niet van genieten. Drie minuten later leidde Anderlecht alweer. Amazu ontsnapte aan de defensie en bediende Raman: 2-1.

Volledig scherm Benito Raman was met twee goals de gevaarlijkste man bij Anderlecht. © ANP

Dat de Belgische aanvaller niet al voor rust zijn derde van de avond had gemaakt, was een klein wonder. Raman kon in de 43ste minuut zo doorlopen richting Schubert, maar via de rechtervoet van de Duitse keeper belandde de bal op de paal.

Droomstart tweede helft

De tweede helft was iets meer dan dertig seconden onderweg toen Nikolai Baden Frederiksen met zijn eerste goede actie van de wedstrijd Vitesse op gelijke hoogte bracht. De Deense spits kreeg een klein beetje ruimte en schoot de bal langs Wesley Hoedt en Van Crombrugge in de korte hoek.

Yann Gboho creëerde snel daarna dé kans om Vitesse op voorsprong te zetten. De Fransman slalomde door de Belgische achterhoede en krulde daarna de bal net naast het doel. Anderlecht bleek in de tweede helft niet meer zo sterk als voor rust. Vitesse kwam daardoor beter in het spel.

Tannane doet het

Oussama Tannane bracht Vitesse twintig minuten voor tijd aan de leiding. De aanvallende middenvelder maakte na een fout van Hoedt een goede individuele actie en schoot raak in de verre hoek. Daarna hielden de Arnhemmers lang stand.

Volledig scherm Oussama Tannane trok zijn shirt uit na zijn goal, wat hem op geel kwam te staan. © BELGA

De wedstrijd eindigde met een doldwaze slotfase. Eerst bracht Yari Verschaeren Anderlecht in de 90ste minuut op gelijke hoogte. In de derde minuut van de blessuretijd kreeg de thuisploeg nog een uitgelezen kans op de winnende goal. Maar Lior Refaelov schoot een strafschop op de lat.

Volledig scherm Lior Refaelov schiet een strafschop tegen de lat en laat na Anderlecht de zege te bezorgen. © BELGA

