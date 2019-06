Vitesse wil Bruns verkopen of verhuren

De Tukker kan verhuurd of verkocht worden. Blijven is ook een optie, maar dan rest de middenvelder een seizoen op de bank en dat ziet hij niet zitten. Afgelopen half jaar werd hij verhuurd aan FC Groningen, zonder optie tot koop. Nu is een verkoop dus wel een optie. Bruns heeft nog een contract voor twee seizoenen.

In 2017 maakte hij de overstap van Heracles naar Vitesse. De middenvelder en aanvoerder speelde al vanaf 2011 in Almelo. Hij kwam destijds over vanuit de gezamenlijke jeugdopleiding van FC Twente en Heracles. In Arnhem in zijn eerste seizoen vaak basisspeler, maar vorig seizoen kwam hij niet meer genoeg in de plannen van trainer Leonid Sloetski voor.