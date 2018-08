Vitesse ziet kansen tegen Basel: 'Ze zitten in een mindere fase'

Vitesse is klaar voor de dubbele ontmoeting met FC Basel in de derde voorronde van de Europa League. Voor de Arnhemse supporters en Vitesse-verdediger Maikel van der Werff is het morgen in de Gelredome ook een weerzien met Ricky van Wolfswinkel, de spits die Vitesse in 2017 hoogstpersoonlijk de beker bezorgde.

Het was de eerste prijs voor de club na 125 jaar. ,,Het is mooi om Ricky tegen te komen morgen", zegt Van der Werff, die de Arnhemse ploeg zeker niet kansloos acht tegen Basel.



De Zwitserse ploeg speelde de afgelopen jaren vooral in de Champions League. Op het hoogste Europese clubniveau deed FC Basel het niet onaardig. Zo overleefde het de groepsfase afgelopen seizoen en werd het in de achtste finale uitgeschakeld door Manchester City. ,,Het is zeker een ploeg met veel kwaliteit, maar hun trainer is recent ontslagen. Ze zitten in een mindere fase. En wij hebben juist veel vertrouwen getankt.''



'Zien kansen'

Ook trainer Leonid Sloetski hoopt te profiteren van die onrust. ,,We hebben Basel uitgebreid geanalyseerd en zien kansen”, zegt Sloetski. ,,Maar dan moeten wij ook top zijn. Basel is wel een topclub.”



Vitesse is nog wispelturig, zeker op defensief vlak. ,,Maar we hebben deze zomer ook de twee centrale verdedigers Guram Kashia (San Jose Earthquakes) en Matt Miazga (door Chelsea verhuurd aan FC Nantes) zien vertrekken. Daarbij staat er met Eduardo een nieuwe keeper in de goal. Dat zijn dus drie spelers in de as achterin. Dan kost automatismen kweken tijd.”

Tegen FC Basel verkiest Sloetski achterin Maikel van der Werff boven Rasmus Thelander. De Noord-Hollander start naast Jake Clarke-Salter en is daarmee meteen ook aanvoerder van Vitesse. ,,We hebben drie goede centrale verdedigers”, stelt Sloetski. ,,Ik kies naar gelang de situatie voor de beste combinatie.”

De positie van schaduwspits is ook een puzzelstuk bij Vitesse. De kwaliteit Mason Mount (door Chelsea verhuurd aan Derby County) is niet te vervangen. Sloetski kiest nu voor Thomas Bruns, waar in de vorige kwalificatieronde tegen Viitolrul Matus Bero nog op ‘10’ stond.

,,We zoeken nog een beetje naar de ideale samenstelling”, legt Sloetski uit. ,,Mason Mount was heel erg goed. Maar ik heb vertrouwen in de spelers die er nu staan.”