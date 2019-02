Viviani sprint naar etappewinst in Emiraten

Büchli en Bos naar herkansin­gen op keirin

15:36 Matthijs Büchli en Theo Bos zijn er bij de WK baanwielrennen in het Poolse Pruszkow niet in geslaagd zich rechtstreeks te plaatsen voor de kwartfinales op het onderdeel keirin. Daarvoor was een plaats bij de beste twee nodig in hun heat. Beiden keren later in de middag terug op de piste voor de herkansingen.