Viviani verslaat Bennett en laat zijn ploeg opnieuw juichen

Sterk veld

De Prudential RideLondon werd in 2013 voor de eerste keer georganiseerd. Met zicht op Buckingham Palace veroverde Alexandre Vinokourov een jaar eerder op exact dezelfde locatie Olympisch goud door in een veelbesproken finale Rigoberto Uran te verslaan. In 2013 schreef Arnaud Démare de allereerste editie op zijn naam, waarna ook Adam Blythe, Jempy Drucker, Tom Boonen, Alexander Kristoff en Pascal Ackermann zegevierden.



Veel sprinters kwamen elkaar in Londen voor de eerste keer weer tegen na de door Caleb Ewan gewonnen sprint op de Champs-Élysées. Dylan Groenewegen was niet van de partij, maar zijn grootste concurrenten Ewan en Viviani wel. Jumbo-Visma had met Pascal Eenkhoorn lange tijd een renner meezitten in de vlucht van de dag, maar Eenkhoorn werd samen met Stan Dewulf en Alex Dowsett gegrepen voor de finale begon. Mike Teunissen liet zich ook van voren zien, maar slaagde er ook niet in om een definitief gat te slaan.