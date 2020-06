Vlaar verlengt contract bij AZ: ‘Blijft speciaal om voor AZ te spelen’

De oud-international kwam dit seizoen, mede door blessures, tot 20 wedstrijden in alle competities voor de Alkmaarders.



,,Ik ben super blij met deze contractverlenging”, zegt Vlaar. ,,Het is een feit dat het einde van mijn loopbaan steeds dichterbij komt. Wanneer dat is laat ik bepalen door hoe ik me voel. Met name in 2019 heb ik veel wedstrijden op een hoog niveau gespeeld, dus ik heb de overtuiging dat ik het nog kan.”



,,Wat betreft mijn lichaam zijn we op zoek naar perfectie en ik denk dat we daar heel dichtbij zitten. Dat hebben we dus nog niet voor elkaar gekregen. Daarin ligt dus zeker een uitdaging, maar ik train heel hard om fit te blijven en barst van de energie. Al met al was het dus een vrij makkelijke keuze om te verlengen. Het maakt me trots dat er toch weer een jaar bij komt, want het blijft iets speciaals om voor AZ te spelen.”