Vlam in de pan in Rome: assistent-trainer duwt Feyenoord-spits Giménez omver en krijgt rood

Foutenfes­ti­val bij Manchester United leidt tot uitschake­ling in Europa League

Manchester United is uitgeschakeld in de Europa League. De ploeg van Erik ten Hag verloor met 3-0 bij zesvoudig Europa League-winnaar Sevilla, nadat in eigen huis met 2-2 gelijk werd gespeeld. Het was een waar foutenfestival bij United.