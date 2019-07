Vliegen pakt eindzege in Ronde van Wallonië

video Ten Hag en Wiegman genomi­neerd voor FIFA coach van het jaar

16:43 Erik ten Hag is door de FIFA genomineerd voor de FIFA coach van het jaar. De trainer van Ajax staat op de shortlist met tien namen voor de The Best award die de FIFA vandaag bekend heeft gemaakt. Sarina Wiegman is genomineerd in de categorie beste coach van een vrouwenteam.