Vliegende start voor topfavoriet Djokovic, ondanks ruzie met umpire

De topfavoriet op de US Open, Novak Djokovic, heeft eenvoudig de tweede ronde bereikt. De nummer 1 van de wereld versloeg de Bosniër Damir Džumhur in drie sets: 6-1 6-4 6-1. Daar had de Serviër net geen twee uur voor nodig in een leeg Arthur Ashe-stadion in New York.

In de tweede ronde treft Djokovic de Brit Kyle Edmund, die won van Alexander Bublik uit Kazachstan: 2-6 7-5 7-5 6-0. De 33-jarige Serviër is dit jaar nog altijd ongeslagen. Hij boekte tegen Džumhur zijn 24e zege in 2020. Djokovic won aan het begin van het seizoen, voor het uitbreken van de coronacrisis, onder meer de Australian Open. Afgelopen week was hij ook de beste op het masterstoernooi van Cincinnati, dat eenmalig ook in New York werd gespeeld.

Djokovic is de grote favoriet voor de eindzege. Heel wat toptennissers hebben zich vanwege het coronavirus afgemeld voor de US Open. Zo ontbreekt Rafael Nadal, de winnaar van vorig jaar. Roger Federer is geblesseerd.

,,Ik zie het als een privilege dat de druk bij mij ligt”, zei Djokovic, die jaagt op zijn achttiende grandslamtitel. ,,Druk hoort erbij als je in de top speelt, ik houd daar juist van. Ik weet wat ik moet doen, hoe ik rustig en gefocust moet blijven.”

Discussie met umpire

De 33-jarige Serviër belandde wel in een pittige discussie met de umpire, omdat die in zijn ogen de serviceklok steeds te snel startte. ,,In ieder geval steeds eerder dan vorige week. We waren daar gewend om in een bepaald tempo te spelen. Niemand heeft me verteld dat het hier sneller gaat. Het gebrek aan communicatie baart me opnieuw zorgen”, zei Djokovic, die afgelopen week besloot een eigen spelersvakbond op te zetten, die los staat van de ATP.

De als vierde geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas verspilde weinig energie in zijn eerste partij op de US Open. In iets meer dan anderhalf uur was hij klaar met de Spanjaard Albert Ramos-Viñolas: 6-2 6-1 6-1. De partij tussen de Amerikanen Steve Johnson en John Isner duurde heel wat langer. Na bijna 4 uur tennissen stapte Johnson als winnaar van de baan: 6-7 (5) 6-3 6-7 (5) 6-3 7-6 (3). Samen sloegen ze maar liefst 74 aces, waarvan er 52 op naam van Isner kwamen.

Alexander Zverev, als vijfde geplaatst, versloeg Kevin Anderson. De Duitser had vier sets nodig om zich te ontdoen van de Zuid-Afrikaanse finalist van 2017: 7-6 (2) 5-7 6-3 7-5.

Volledig scherm Een getergde Novak Djokovic © AP

Volledig scherm Een nagenoeg leeg Arthur Ashe Stadium © AP

Volledig scherm © AP