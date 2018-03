Vluchter Cousin redt het in Parijs-Nice

Door Pim Bijl



In de etappe van Parijs-Nice versloeg Cousin (Direct Energie) met overmacht de sprint van Nils Politt (Katoesja), met wie hij al vroeg in de vijfde rit was vertrokken. Kort achter de twee sprintte André Greipel naar de derde plaats. Zo kwam het peloton slechts vier seconden tekort, een misrekening dus. ,,Ik heb het slim gespeeld. Niet leuk voor hem, maar ik heb hard genoeg gewerkt om die voorsprong tot boven de vijf minuten te krijgen. Ik vind niet dat deze zege gestolen is'', aldus de Fransman.



Diep in het slot volgde nog de Côte de la Marquise, een helling van 1,5 kilometer waar flink werd doorgetrokken in een poging om de vluchters nog terug te halen. Maar de voornaamste klassementsrenners bleven ondanks enkele breuken bij elkaar. Poels werd goed ondersteund door zijn knechten van Sky en behield zijn tweede plaats.



Mike Teunissen eindigde op de achtste plaats en rijdt daarmee voor de vierde keer in de top-10.



Morgen worden er verschuivingen in het klassement verwacht. In de rit van 198 kilometer moeten de renners in het tweede deel van de rit over vijf beklimmingen.