Vluchter Juul Jensen verrast peloton in stromende regen

Voor de tweede dag op rij sprong de Deen Christopher Juul Jensen mee in de vroege vlucht. In alweer een etappe die op het lijf geschreven leek van mannen als Peter Sagan, Sonny Colbrelli en Michael Matthews. Maar de sprintersploegen misrekenden zich dit keer ietwat en haalden de sterkste man voorin niet meer in. Na 189 kilometer schreeuwde Juul Jensen het uit. Zijn dappere poging was een ritzege waard.

In de achtergrond was het sprinten om de ereplaatsen. Michael Matthews, Yves Lampaert en Peter Sagan werden uiteindelijk tweede, derde en vierde. Het peloton had er op weg naar Gstaad alles aan om de zes vroege vluchters terug te halen, maar misrekende. Maar Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott), Silvan Dillier (AG2R), Nans Peters (AG2R), Nathan Brown (EF-Drapac), Mark Christian (Aqua Blue) en Paul Ouselin (Direct Energie) werkten goed samen. Juul Jensen bleek van hen uiteindelijk de sterkste en begon op 3 kilometer van de streep aan zijn solo tot de streep. Stefan Küng blijft de leider in het algemeen klassement in de Ronde van Zwitserland.