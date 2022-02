Vluchters zijn Dylan Groenewegen en co te slim af in UAE Tour

Is RKC echt een ‘angstge­gner’ voor FC Twente, of is dat een gevoel?

ENSCHEDE - RKC-uit: in de beleving van veel FC Twente-supporters staat dat ongeveer gelijk aan een beklimming van een Alpenreus. Is de ploeg uit Waalwijk, vrijdagavond de tegenstander van de Tukkers, inderdaad een ‘angstgegner‘ of is dat een mythe?

24 februari