Voedselvergiftiging zat Raymond van Barneveld dwars in aanloop naar WK-wedstrijd

Met video Lionel Messi en ploeggeno­ten ontsnappen in Buenos Aires maar net aan drama op open bus

De Argentijnse selectie is vanmorgen vroeg aangekomen in Argentinië. Het vliegtuig met de wereldkampioen voetbal landde op Ezeiza International Airport in Buenos Aires. Direct daarna stapten de spelers op een open bus en al snel daarna ging het bijna mis.

20 december