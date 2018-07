Voetbalgek Van Avermaet: Geel hopelijk voorbode voor mooie Belgische week

,,Dit kan het begin zijn van een hele mooie week'', zei de wielrenner, die gisteren de leiding in de Tour de France greep door met BMC de ploegentijdrit te winnen.

De 33-jarige Belg reed twee jaar geleden al drie dagen in het geel in de Tour. ,,Ik wil deze trui het liefst zo lang mogelijk houden, maar we bekijken het van dag tot dag. Er komen nog wat vlakke ritten aan, dus de kans is groot dat ik het geel wel wat langer kan vasthouden.''



Van Avermaet hoopt dat zijn leidende positie in de Tour een voorbode is voor de afloop van de strijd tussen België en Frankrijk op het WK. ,,Het gaat goed met de Belgische sport. Ik ben nog steeds een beetje schor van het schreeuwen tijdens de vorige wedstrijd tegen Brazilië. Tegen Frankrijk ga ik de 'Rode Duivels' ook weer aanmoedigen. Hopelijk winnen ze.''