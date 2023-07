Voetballers op vakantie: romantisch diner op strand voor Santiago Giménez, Edson Álvarez zet duikbril op

Voor de meeste voetballers zit de vakantie er al op, maar sommige spelers krijgen na een drukke zomer alsnog wat dagen vrij. Bekijk in ons overzicht alle vakantieavonturen van de spelers in het (inter)nationale topvoetbal.

Romantisch diner voor Santiago Giménez

Edson Álvarez zet duikbril op

Edson Álvarez.

Ajacied Jorge Sanchez loopt rond in een skatepark

Kevin de Bruyne uit zijn bol op verjaardagsfeest van Virgil van Dijk

Kevin De Bruyne was gisteravond één van de genodigden op het verjaardagsfeestje van Liverpool-verdediger Virgil van Dijk. De Nederlandse verdediger deelde enkele beelden van het feest, waarop te zien is dat De Bruyne zich duidelijk kostelijk amuseert. Voor de muziek zorgde de Britse dj Calvin Harris. De Bruyne en Van Dijk gaan al enkele jaren samen op vakantie - hun kinderen zitten in dezelfde klas. De twee hielden deze zomer ook al een dubbeldate in Cannes.

Karim Benzema zwemt alleen maar rondjes in het zwembad met fraai uitzicht

Juventus-talent Dean Huijsen verkent Ibiza met vrienden

Oud-Feyenoorder Marcos Senesi geniet van zonsondergang in Miami

Joey Veerman neemt met vriendin afscheid van Ibiza

Teun Koopmeiners en Guus Til vermaken zich met vrienden in Frankrijk

Messi onder de palmbomen met zijn vrouw

Ajax-doelman Rulli ging het water op met zijn gezin

Danilo verbleef de afgelopen weken in zijn geboorteland Brazilië

Tijjani Reijnders kijkt zijn ogen uit op de savanne

Haaland verrast kinderen bij zijn oude club Bryne

De geblesseerde Vivianne Miedema verzet haar gedachten in Griekenland

Denzel Dumfries kiest voor een vakantie op Ibiza

Memphis Depay zoekt zijn roots op in Ghana

Verhitte discussie tussen Frank de Boer en schoonzoon

Frank de Boer geniet van een vakantie in Marbella en heeft dochter Romy en schoonzoon Joey Kooij over de vloer. De oud-bondscoach en de scheidsrechter kijken ‘gezellig’ samen naar Jong Oranje, maar zijn het duidelijk niet overal over eens.

Calvin Bassey en Lil’ Kleine lopen elkaar tegen het lijf in het Griekse Mykonos

Calvin Bassey treft Lil Kleine op vakantie.

Johan Bakayoko doet het rustig aan vanaf zijn vakantieadres

Johan Bakayoko.

Justin Bijlow zoekt op Ibiza met zijn gezin de zon op

Nicolás Tagliafico pakt vliegtuig naar Indonesië

Cristiano Ronaldo op het water in Sardinië

Gerónimo Rulli poseert met zijn zoontje

Gerónimo Rulli langs het zwembad.

Lisandro Martinéz en zijn vriendin samen op reis

Xavi Simons geniet van de zon op tropisch oord

André Onana maakt tripje naar Verenigde Staten

Onana bezoekt Downtown Houston.

Jurriën Timber met een prima uitzicht vanaf zijn vakantieadres

Jurriën Timber.

Uitje met Virgil van Dijk en Kevin de Bruyne richting Monaco

Kevin de Bruyne is druk, want er is ook quality-time met ploegmaten Nathan Aké en Ilkay Gündoğan

Nathan Aké op stap met zijn teamgenoten.

Davy Klaassen trekt zich even terug samen met vriendin

Davy Klaassen.

Toby Alderweireld viert Belgische landstitel met vriendengroep

Justin Kluivert komt tot rust in de Verenigde Staten

