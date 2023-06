Voetballers op vakantie: Senesi geniet in Miami van zonsondergang, Benzema zwemt rondjes

met video Oeps, foutje! Duitser mist ‘makkelijk­ste punt ooit’ volledig tijdens ATP-toer­nooi Mallorca

Yannick Hanfmann probeert vertrouwen te tanken op Mallorca in aanloop naar Wimbledon, maar de Duitser zal de komende dagen toch echt nog even de puntjes op de i moeten zetten. De nummer 48 van de wereld boekte weliswaar een eenvoudige zege in de tweede ronde van het grastoernooi, maar ging pijnlijk in de fout.