Voetbalpodcast | ‘Wout in de Premier League is toch een jongensboek?’

Transferdeadlinedag zit erop. De clubs moeten het met deze spelers doen tot het einde van dit seizoen. In de AD Voetbalpodcast bespreken Etienne Verhoeff en Mikos Gouka de opmerkelijkste transfers, de trends en welke trainer mag hopen op een baan in de eredivisie?

Feyenoord was actief op de transfermarkt deze winter. Op het laatste moment werd Philippe Sandler nog vastgelegd op huurbasis van Manchester City. ,,Sandler is niet gelijk gehaald als basisspeler’’, zegt Gouka over de transfer. ,,Hij heeft al een tijd niet gespeeld, maar heeft wel een aflopend contract. Ze hopen hem snel fit te krijgen en dat hij dan een buitenkansje is. Feyenoord moet het van dit soort jongens hebben. Met een lege portemonnee spelers van kwaliteit zoeken, dan moet je spelers met een klein krasje hebben.’’

Reünie-scouting

Op de transfermarkt zag je veel oude bekenden weer terugkeren naar de eredivisie. Denk aan Bony, Armenteros, Ihattaren, Hendrix. ,,Het is geen bord-op-schoot-scouting, maar reünie-scouting. De warme schoot van de eredivisie. Al moet je er wel voorzichtig mee zijn. Feyenoord haalde ooit Bakkal uit Rusland. En die kregen echt een hele andere speler terug.’’

Een speler blijft voorlopig nog even in het buitenland: Wout Weghorst. Na een succesvolle periode in de Bundesliga, verdiende hij een transfer naar het Engelse Burnley. ,,Wout Weghorst naar de Premier League. Dat is toch een jongensboek. Er werd een beetje lacherig gedaan over die transfer. Maar Weghorst heeft echt een hele knappe carrière opgebouwd. Als Ihattaren straks dertig is, vergelijk dan zijn loopbaan eens met die van Weghorst. Wout haalt er echt alles uit. Het is een bepaald type speler dat op wilskracht de top haalt.’’

Volledig scherm Dagelijks is er een nieuwe AD Voetbalpodcast te beluisteren. © DPG Media