Voetbalster Jill Roord blikt terug: 'Het was allemaal heel intens'

Na maanden van euforie eindigde de triomftocht in stijl: de rode loper als eindbestemming van een overweldigende reis. Daar stond ze dan, in het licht van de schijnwerpers, als speelster van de sportploeg van het jaar met de Oranje Leeuwinnen.

Roord snelde afgelopen jaar van het ene naar het andere hoogtepunt. Allereerst was daar de overgang van FC Twente naar het grote Bayern München. Een droomtransfer. "Voor het eerst stapte ik uit mijn comfortzone, voor het eerst stond ik op eigen benen en dan ook nog meteen in het buitenland", zegt Roord. Wat hielp was dat ze in München terechtkwam. "Een prachtige stad om te wonen", vindt Roord. "Natuurlijk mis ik mijn ouders, familie en vrienden, maar ik heb nog geen moment heimwee gehad."

Intens

Als ze op het randje van 2017 tijdens haar vakantie in Oldenzaal terugkijkt op de stap naar Bayern, kan ze alleen maar tevreden zijn. "Die vakantie kwam trouwens wel op een goed moment, want het was allemaal heel intens", aldus Roord. "Je komt bij Bayern in een heel andere wereld terecht. Je traint vaak twee keer per dag, en voor bijna elke uitwedstrijd reizen we met het vliegtuig. Dat reizen maakt het zwaar. Daar moet je in het begin enorm aan wennen. Bij Bayern ben je echt een topsporter in een topsportklimaat."

Na al die jaren Twente was ze ook toe aan een andere omgeving, toe aan een nieuwe uitdaging in een Europese topcompetitie. "De tegenstand die je in de Bundesliga krijgt, vind je niet in de eredivisie."

Volledig scherm Roord, hier nog in het shirt van FC Twente Vrouwen, verhuisde dit jaar naar Duitsland. © Ron Jonker

Moeite

Omdat Roord de handtekening al voor het Europees kampioenschap had gezet, hoefde ze het toernooi niet te gebruiken om zich nog eens extra in de kijker te spelen. Roord had haar naam al gevestigd in de Europese duels met Twente en de interlands met Oranje. Achteraf was dat maar goed ook, want Roord was bij het EK in eigen land vooral invalster. "Met die rol heb ik het wel even moeilijk gehad", zegt ze. "In de aanloop naar het toernooi had het er alle schijn van dat ik in de basis zou komen, maar het liep anders."