Volg net als de jeugd van Grol het spoor van Diego: wie durft de uitdaging aan?

Voor wie het even is vergeten: op 19 april 1989 deed Maradona in het Olympisch stadion van München de moeder der warming-ups voor de halve finale van de UEFA Cup tussen Bayern München en Napoli. Maradona liet zijn heupen wiegen en hield minutenlang de bal hoog op de tonen van ‘Live is Life’ van de Oostenrijkse band Opus. Met niet gestrikte schoenveters, wel te verstaan. Diego had geen idee dat hij werd gefilmd. 31 jaar na dato is dat filmpje nog altijd een wereldhit op internet.



In de tijd van Messi en Ronaldo is Maradona nog altijd springlevend, bij de jeugd van Grol onder 13 jaar. De vraag is nu: welk jeugdteam, in elke sporttak, gaat de uitdaging aan? Stuur je challenge op naar sportredactie@tubantia.nl!