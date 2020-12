Volgende teamsprint op WK pas in 2022

Voor de coronacrisis stonden er zes World Cups in de schaatskalender, waaronder de finale in Thialf. Deze werden afgelast. Afgelopen november zette de ISU het licht op groen om weer te beginnen met het schaatsen waardoor er nieuw wedstrijdschema gemaakt kon worden. Thialf heeft nu twee wereldbekerwedstrijden gekregen. Deze vinden plaats tussen 22-24 en 29-31 januari. Daarna volgen de WK Afstanden, van 11 tot en met 14 februari.

Ook is het programma voor de internationale toernooien bekend gemaakt. Het WK, dat oorspronkelijk in Beijing gehouden zou worden maar nu in Heerenveen, krijgt een olympisch format. De teamsprint ontbreekt dus ook komend jaar en wordt pas weer op het WK Allround & Sprint gereden in 2022 in Hamar (Noorwegen). Bij de WK Junioren in het Japanse Hachinohe staat de teamsprint wel op het programma.