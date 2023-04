Volgens Russell houdt dominant Red Bull voet van het gaspedaal uit angst voor ingrijpen FIA: ‘Ze generen zich’

Max Verstappen in Bahrein en Australië. Sergio Pérez in Saoedi-Arabië. Ook de poleposities verdeelden ze onder elkaar en dat allemaal zonder grote moeite. Red Bull domineerde de eerste drie GP’s van het nieuwe F1-seizoen en lijkt op weg naar weer een jaar vol dominantie.

De concurrentie voelt de bui al hangen. Wordt het weer zo’n seizoen? George Russell denkt zelfs dat Red Bull zich voorlopig nog inhoudt. Dat zegt de 25-jarige Brit van Mercedes in de BBC-podcast ‘BBC Chequered Flag’.

,,Ik denk echt dat ze zich inhouden”, aldus Russell, die in Australië uitviel met motorproblemen. ,,Ze generen zich over hoe snel ze echt zijn. Ik denk dat ze ook bang zijn om hun echte kracht te laten zien. Want hoe dominanter ze zijn, hoe meer de sport (lees, de FIA, red.) zal proberen om dat op een of andere manier tegen te gaan.”

In de meest recente grand prix, die van Australië vorige week, had Pérez met 1:20.235 de snelste raceronde. Verstappen volgde met 1:20.342. Daarachter: Sainz met 1:20.467, Alonso met 1:20.476 en Hamilton met 1:20.613. ,,Maar realistisch gezien hebben ze wellicht een voorsprong van zeven tienden per ronde”, gaat Russell verder. ,,Ik weet niet wat het exacte verschil is op dit moment, maar Max heeft geen enkele reden om de grens op te zoeken. Ze doen het geweldig. Daar moeten we eerlijk in zijn. Wij hebben overduidelijk nog veel werk voor de boeg.”

Bandenmanagement

Max Verstappen kreeg de woorden van Russell ook voorgeschoteld. De tweevoudige wereldkampioen ontkent niet dat de Red Bull de snelste van het pak is - dat ontkennen zou maar bizar zijn. Maar dat ze zich bewust inhouden om het niet te gênant te maken voor de concurrentie? Dat vindt Verstappen maar onzin. ,,Het gaat erom om de wagen in één stuk naar de finish te brengen. Ja, we hebben meer pace dan de rest. Maar het is niet nodig om elk rondje een halve seconde te winnen. Zo verpest je de banden. Je weet nooit 100 procent hoe lang ze het nog uithouden. Uiteindelijk weet je nooit of er nog een safety car komt aan het einde van de race. Het is niet nodig om risico’s te gaan nemen.”

Ook teambaas Christian Horner van Red Bull reageerde. ,,Volgens mij weet Mercedes als geen ander hoe het is om zulke voorsprongen te hebben. De reactie van Russell is erg genereus. Maar volgens mij stond Sergio Pérez niet stil, toen hij in Jeddah won. Het was niet dat z’n cruisecontrol opstond. En bandenmanagement speelde zeker mee.”

