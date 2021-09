Vollering niet van plan zich zomaar weg te cijferen: ‘Dan zal ik mijn kans zeker grijpen’

Oranje start met zeven titelkandidaten en titelverdedigster Anna van der Breggen, die eerder aangaf in haar laatste koers als wielerprof zich in dienst van de ploeg te stellen. ,,Het is een luxe, maar ook best ingewikkeld”, vertelt Vollering uit Berkel en Rodenrijs een dag voor de WK-wegrace.



Op de Belgische wegen heeft Nederland sowieso nog wat recht te zetten na het teleurstellende optreden in Japan. Vollering: ,,Het was een hele rare koers. We hebben een fout gemaakt door een groep te ver te laten wegrijden. In de communicatie is iets mis gegaan. En we dachten dat we steun zouden krijgen wanneer we zouden gaan achtervolgen, maar andere landen reden blijkbaar meer om ons het goud te laten verliezen.” De Oostenrijkse Anna Kiesenhofer won. ,,Nee, ik had ook nog nooit van haar gehoord.”