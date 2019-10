Volleybalderby in top eredivisie

Nijverdal­ler Hoogland prolon­geert Europese titel met teamsprin­ters

16 oktober De Nederlandse teamsprinters hebben bij de EK baanwielrennen in Apeldoorn het goud veroverd. Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland waren in de finale te sterk voor het team van Groot-Brittannië: 42,151 tegen 42,822. Nederland pakte vorig jaar in Glasgow ook al de Europese titel, zoals het in 2018 en 2019 eveneens wereldkampioen werd. Frankrijk pakte ten koste van Duitsland het brons.