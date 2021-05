Volleybalinternational Timmerman uit Rijssen verruilt Aken voor Stuttgart

Stuttgart-trainer Tore Aleksandersen is vol lof over de nieuwste aanwinst. „Met Eline hebben we een van de grootste middenbloktalenten in de competitie gecontracteerd”, aldus de oefenmeester over de Rijssense volleybalster. „Eline is nu al een van de groten in haar sport, maar we zijn er van overtuigd dat we nog veel meer uit haar kunnen halen”, voegt teamleider veelbelovend toe Kim Renkema.