Volleyballers geven in Nations League voorsprong weg tegen Japan

Giro d'Italia LIVE | Bernal flink onder druk op slotklim van monsterlij­ke laatste bergrit

16:42 De Giro d’Italia gaat vandaag verder met de laatste bergrit. Onderweg wordt ook een buurland aangedaan, want twee van de drie zware beklimmingen liggen in Zwitserland. De slotklim (Alpe Motta) ligt dan weer in Italië. Egan Bernal rijdt nog altijd in de roze trui. Kan iemand hem bedreigen? De finish wordt verwacht rond 17.00 uur. Volg het hier!