Volleybalster Esther Huls na elf jaar Apollo 8 terug naar Krekkers

Met ingang van het nieuwe seizoen komt Esther Huls weer uit voor Krekkers in Mariaparochie, de vereniging die zij als 16-jarige verliet voor Apollo 8. Dat team speelde toen in de eerste divisie en werd dat jaar kampioen. Zes jaar lang speelde Huls met Apollo 8 op het een-na-hoogste niveau, waarna de Bornse formatie in 2018 met het kampioenschap promoveerde naar de eredivisie.

Geblesseerd

Huls raakte een jaar later ernstig geblesseerd aan haar knie, maar maakte in 2021 haar comeback in de kwartfinale van het bekertoernooi. Die cup wist Apollo 8 te winnen, waardoor het team dit jaar het Europese debuut maakte in de Challenge Cup. Het was niet de eerste revalidatie van Huls, die in 2016 geblesseerd was aan haar heup en een operatie moest ondergaan.

Huls is de laatste speelster die in 2012-2013 kampioen werd in de eerste divisie en nu nog onderdeel is van het huidige team. „Na elf fantastische seizoenen is het tijd om Apollo 8 te verlaten. Ik heb heel veel hoogtepunten mogen meemaken, ieder jaar werd er een mooi team samengesteld. Ik heb veel mooie mensen leren kennen en ontzettend veel ervaring opgedaan. Ik heb genoten”, aldus de volleybalster.

Broekie

Het trainersduo Thijs en Bart Oosting is vol lof over Huls. „Ze kwam als broekie bij Apollo 8, maar ze werd al snel op alle facetten een volwassen speelster. Ze is een volleybalster met een enorme drive, zowel op trainingen als tijdens de wedstrijden. Die drive kwam haar goed van pas toen ze in het seizoen 2019-2020 een ernstige knieblessure opliep tijdens een competitiewedstrijd in Sneek.”

Volledig scherm Esther Huls (links met de schaal) na afloop van de verloren bekerfinale in Zwolle tegen Sliedrecht Sport. © Pedro Sluiter Foto

„Het tekent het karakter van Esther dat ze enorm veel energie stak in haar revalidatie die met vallen en opstaan verliep. Uiteindelijk werd ze weer volledig fit om te kunnen volleyballen in de eredivisie en onderdeel uit te maken van Dames 1. We hebben in de afgelopen jaren veel hoogtepunten bereikt en Esther was daar overal bij. Een speelster die op dit niveau een team en vereniging trouw blijft is uniek”, aldus de broers Oosting.