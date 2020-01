Volleybalster Meijners uit Oldenzaal geniet na 12 jaar weer in Oranje

“Ik ben zo blij, het was geweldig”, zei de 32-jarige Meijners voor de camera van Ziggo Sport. “Het publiek hier in Apeldoorn was fantastisch, bijna iedereen was in het oranje gestoken. De sfeer was is ons voordeel. Ons spel kan af en toe nog beter. Maar we hebben nog meer dagen. Woensdag spelen we alweer tegen Bulgarije en een dag later tegen Polen.”

Olympisch ticket

Oranje moet bij de beste twee in de groep eindigen om komend weekeinde met drie andere teams te strijden om één olympisch ticket. Meijners is er voor het eerst weer bij sinds haar afscheid in 2007. Het is niet dat ze daarna nooit werd benaderd voor een terugkeer, maar haar Turkse man was professioneel basketballer en ze beviel ook nog van een zoontje.