Volleybalster Oude Luttikhuis door in Europa, ten koste van Wolt

Christie Wolt is passer/loper van Sliedrecht Sport, de regerend landskampioen van Nederland. In de zestiende finale van de CEV Cup moest het team het opnemen tegen SSC Palmberg Schwerin, de nummer twee van de afgelopen Duitse competitie. Die ploeg telt twee Oranje-interlands: Britt Bongaerts en Nicole Oude Luttikhuis uit Harbrinkhoek. De wedstrijd eindigde in Schwerin in een 3-0 nederlaag voor Sliedrecht Sport, gecoached door Vera Koenen. De setstanden waren 25-16, 25-18 en 25-19 voor de gastvrouwen.

De Nederlandse landskampioen had in eigen huis het eerste duel ook al met 3-0 verloren en wist dat het een lastige opgave zou worden in Duitsland. Sliedrecht Sport was niet in staat om te stunten. Oude Luttikhuis gaat daarmee door naar de achtste finales van de CEV Cup.