Volleybalster Zomer verruilt Rivo voor Amerikaans college

Van Rivo naar Palm Beach State College. De 17-jarige Famke Zomer verlaat de Rijssense tweede divisionist voor een volleybalavontuur in het Amerikaanse Florida. Na de zomer strijkt de Vriezenveense neer in Lake Worth.

De passer-loper maakte het afgelopen seizoen deel uit van de eerste vrouwenselectie van Rivo Rijssen, dat de competitie als vierde heeft afgesloten. Zomer combineerde haar sportieve carrière met het VWO in Het Noordik in Almelo, waar ze onlangs cum laude slaagde. Met het diploma op zak kan ze zich nu opmaken voor het Amerikaanse volleybalavontuur bij het Palm Beach State College in Florida.

The Panthers, zoals de sporters van de onderwijsinstelling in Lake Worth worden genoemd, spelen hun wedstrijden in de zogeheten Region 8 van de Division I, de hoogte divisie in de NJCAA. Scholen in deze National Junior College Athletic Association zijn tweejarige opleidingen. Na afronding kan een ‘transfer’ gemaakt worden naar de grotere NCAA. Veel student-sporters maken gebruik van deze route, om hun sport en onderwijs te combineren.

Palm Beach State College

Palm Beach State College is een openbare college met bijna 49.000 studenten met ruim 100 studieprogramma’s, waaronder een bachelor in de toegepaste wetenschappen, een associate degree (een hbo-graad in Nederland) in kunst en een associate degree in wetenschap. De ‘main’ campus van Palm Beach State College bevindt zich in Lake Worth Beach, een stad in Palm Beach County, Florida.