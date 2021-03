Volleybalsters Apollo 8 beginnen aan kampioenspoule met zege op Regio Zwolle

Wie naar de eindstand kijkt, zal wellicht denken dat de wedstrijd een makkelijke prooi was voor de volleybalsters van het trainersduo Thijs en Bart Oosting. Niets is echter minder waar. In zowel de openingsset als in de tweede set dacht Regio Zwolle dat er wel wat te halen was in Borne. Tweemaal waren de bezoekers uit de Overijsselse hoofdstad heel dicht bij een setzege, maar even vaak werd in de slotfase een kleine voorsprong uit handen gegeven.